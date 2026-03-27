İncirlik Üssü'nde alarm sesleri paylaşımlarından sonra MSB duyurdu: "Saldırı veya olumsuzluk yok"

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde siren sesleri duyulduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı veya olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Bakanlık kaynaklarınca yapılan açıklamada, sosyal medyada İncirlik’te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapıldığına değinilerek "Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dendi.

Açıklamada, duyulan siren seslerinin "yanlış alarm" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

GEÇEN HAFTA DA DUYULMUŞTU

Geçtiğimiz hafta da yine İncirlik Üssü'nde siren sesleri duyulmuş, bakanlık kaynakları yanlış alarm olduğunu belirtmişti.