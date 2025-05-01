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İneğiyle birlikte çamura saplanan çiftçiyi AFAD kurtardı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ineği ile birlikte çamura saplanan İsmail Ünsal (88), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İneğiyle birlikte çamura saplanan çiftçiyi AFAD kurtardı

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Kekeç köyünde yaşandı. Köyde ikamet eden İsmail Ünsal'ın ineği Hamam mezrası Abdurrahmanlar mevkisinde sağanak yağış sonrası arazide oluşan çamura saplandı.

İneği kurtarmak isteyen Ünsal da girdiği çamurda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD personeli sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu Ünsal ve ineği mahsur kaldıkları çamurdan kurtarıldı. AFAD ekibinin sırtlarında taşıdığı Ünsal, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İnek köy
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