İnegöl'de çatı katında yangın: Sebep araştırılıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir yangın meydana geldi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Zadeler Sokak’taki 5 katlı apartmanın çatı katında gerçekleşti.

Yangın, saat 02.00 sıralarında başladı. Sebebi henüz belirlenemedi.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.

Yangında çatı katında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.