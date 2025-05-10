HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İnegöl'de öğrenci yurdunda korkutan yangın! 3 öğrenci dumandan etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir öğrenci yurdunda yangın kısa sürede büyüdü. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında 3 öğrenci dumandan etkilendi.

İnegöl'de öğrenci yurdunda korkutan yangın! 3 öğrenci dumandan etkilendi

Yangın, saat 19.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Aşkın Sokak'ta bulunan bir vakfa ait erkek öğrenci yurdunda çıktı. Yurdun bahçesindeki kazan dairesinde meydana gelen yangını gören öğrenciler panikle yurttan çıkarak İnegöl İtfaiyesine haber verdi.

AW451902_02

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öğrenciler yurttan tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

AW451902_03

Yurdunun bir kısmında hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 3 öğrenciye ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de de dikkat çeken araştırma: Alzheimer bulguları genç yaşlarda ortaya çıkabilirABD'de de dikkat çeken araştırma: Alzheimer bulguları genç yaşlarda ortaya çıkabilir
Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

Anahtar Kelimeler:
yangın Öğrenci yurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Arda Turan'ın yeni takımı hayranlarını bile şaşırttı! Avrupa'ya öyle bir takımla adım atıyor ki...

Arda Turan'ın yeni takımı hayranlarını bile şaşırttı! Avrupa'ya öyle bir takımla adım atıyor ki...

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

Dayısı öldürüp üzerine beton dökmüş!

'Sahte baz istasyonu'nda Çin ve Uygur detayı

'Sahte baz istasyonu'nda Çin ve Uygur detayı

Eski Hindu generalin skandal Türkiye çıkışına yanıt geldi: "Tanrınızı kurbanda keser, yeriz"

Eski Hindu generalin skandal Türkiye çıkışına yanıt geldi: "Tanrınızı kurbanda keser, yeriz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.