İnegöl'de trafik kazası: 4 Yaralı

İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza, saat 14.00 sularında gerçekleşti.

Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde oldu. Mehmet Ç. yönetimindeki hafif ticari araç yolda ilerliyordu. O sırada dönüş yapan otomobile arkadan çarptı.

Akhmad K. yönetimindeki otomobil yolda seyir halindeydi. Kaza sonucunda sürücüler yaralandı. Ayrıca otomobildeki yolcular da etkilendi.

Yaralılar arasında Shatarat K. ve Eldar M. vardı. Olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı. Kazanın nedenleri inceleniyor.

