HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İngiliz Savunma Şefi'nin sözleri Londra'da şaşkınlık yarattı: Batı, Ukrayna Savaşı'nın uzamasını mı ,stiyor?

İngiliz Daily Mail gazetesi yazarı Peter Hitchens, İngiliz Savunma Şefi Tony Radakin'in Rusya ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Hitchens, Batı'nın Ukrayna'daki savaşın devam etmesini istediğini ve Rusya'nın güçlenmesini engellemenin asıl amaç olduğunu iddia etti. Bu arada, İngiltere'de Savunma Şefi görev değişimi yaşandı ve Hava Baş Mareşal Sir Richard Knighton, görevi Amiral Sir Tony Radakin'den devraldı.

İngiliz Savunma Şefi'nin sözleri Londra'da şaşkınlık yarattı: Batı, Ukrayna Savaşı'nın uzamasını mı ,stiyor?
Devrim Karadağ

İngiliz Daily Mail gazetesi yazarı Peter Hitchens, yayınladığı bir makalede İngiliz Savunma Şefi Tony Radakin'in Rusya ve Rus yetkilileri hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. Hitchens, Radakin'in açıklamalarının Batı'nın gerçek arzularıyla örtüştüğünü ima etti. "Görünüşe göre Ukrayna'daki savaş daha uzun yıllar devam edecek. Ve bu bir kaza olmayacak. Belki de Batı bunu gizlice istiyor," diyen Hitchens, Batı'nın barışı hiç istemediğini ve asıl amacının Rusya'nın güçlenmesine karşı koymak olduğunu savundu. Radakin'in Kiev'in Moskova'ya daha fazla zarar vermek için savaşmaya devam etmesi gerektiği yönündeki açıklamaları da Hitchens tarafından eleştirildi.

Bu tartışmaların yaşandığı günlerde, İngiltere'de Savunma Şefi görev değişimi gerçekleşti. Hava Baş Mareşal Sir Richard Knighton, 2 Eylül 2025 tarihinde görevi Amiral Sir Tony Radakin'den devraldı. Radakin, 2021'de atanmasının ardından dört yıllık görev süresini tamamladı. Görev süresi boyunca Radakin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt verilmesinde, NATO desteğinin toplanmasında, bu yılki Stratejik Savunma Gözden Geçirmesi'nde ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne verilen törensel yanıtta önemli bir rol oynadı. Knighton, Savunma Şefi olarak, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel başı olarak görev yapacak.

Radakin'in görevden ayrılması ve Hitchens'in eleştirileri, İngiltere'nin Ukrayna politikası ve Rusya ile ilişkileri konusunda kamuoyunda süregelen tartışmaları gözler önüne seriyor. Yeni Savunma Şefi Knighton'ın bu karmaşık ortamda nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da korkutan yangın! Yoğun müdahaleyle kontrol altına alındıAntalya'da korkutan yangın! Yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı
İstanbul'da okullar açılıyor: İETT'den öğrencilere büyük müjde!İstanbul'da okullar açılıyor: İETT'den öğrencilere büyük müjde!

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Avrupa savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.