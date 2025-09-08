İngiliz Daily Mail gazetesi yazarı Peter Hitchens, yayınladığı bir makalede İngiliz Savunma Şefi Tony Radakin'in Rusya ve Rus yetkilileri hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. Hitchens, Radakin'in açıklamalarının Batı'nın gerçek arzularıyla örtüştüğünü ima etti. "Görünüşe göre Ukrayna'daki savaş daha uzun yıllar devam edecek. Ve bu bir kaza olmayacak. Belki de Batı bunu gizlice istiyor," diyen Hitchens, Batı'nın barışı hiç istemediğini ve asıl amacının Rusya'nın güçlenmesine karşı koymak olduğunu savundu. Radakin'in Kiev'in Moskova'ya daha fazla zarar vermek için savaşmaya devam etmesi gerektiği yönündeki açıklamaları da Hitchens tarafından eleştirildi.

Bu tartışmaların yaşandığı günlerde, İngiltere'de Savunma Şefi görev değişimi gerçekleşti. Hava Baş Mareşal Sir Richard Knighton, 2 Eylül 2025 tarihinde görevi Amiral Sir Tony Radakin'den devraldı. Radakin, 2021'de atanmasının ardından dört yıllık görev süresini tamamladı. Görev süresi boyunca Radakin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt verilmesinde, NATO desteğinin toplanmasında, bu yılki Stratejik Savunma Gözden Geçirmesi'nde ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne verilen törensel yanıtta önemli bir rol oynadı. Knighton, Savunma Şefi olarak, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel başı olarak görev yapacak.

Radakin'in görevden ayrılması ve Hitchens'in eleştirileri, İngiltere'nin Ukrayna politikası ve Rusya ile ilişkileri konusunda kamuoyunda süregelen tartışmaları gözler önüne seriyor. Yeni Savunma Şefi Knighton'ın bu karmaşık ortamda nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.