İngiltere Başbakanı Starmer'den Gazze'deki saldırıları ve bölgeye yardımların kesilmesine tepki

Starmer, İngiltere Parlamentosunun İrtibat Komitesinde, Avam Kamarası üyelerinin ülke ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sorulan Starmer, uluslararası mahkemelerin ülkelere hesap sormak için kurulduğunu, kendilerinin de uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere ikili seviyede hesap sorduklarını söyledi.

"İŞGAL YASA DIŞIDIR"

Starmer, Filistin topraklarında devam eden İsrail işgaline değinerek, "İşgal yasa dışıdır. Hep böyle söyledik. Bu, uzun süredir bizim hükümet politikamız." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de sağlık çalışanları ve insani yardım çalışanlarını hedef almasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Starmer, "Bir soruşturma yapılması lazım. Bunu, sadece bu olay özelinde de söylemiyoruz. Uzun süredir Gazze'ye olması gereken kadar ve olması gereken hızda yardımlar girmiyor. Saldırıların devam etmesi bana göre yanlış." dedi.

Starmer, Gazze'de ateşkes şartlarına bir an önce dönülmesi, bölgeye yardımların artırılması ve esirlerin salıverilmesi gerektiğini vurguladı.

İki devletli çözüm için çalışmak gerektiğine işaret eden Starmer, bunun uzun süreli barışı garanti edecek tek yol olduğunu da sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır