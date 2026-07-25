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İngiltere'de askeri üste iki alkollü asker zırhlı araçla park halindeki taşıtlara çarptı

İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki bir askeri üste iki alkollü asker, izinsiz aldıkları zırhlı araçla park halindeki araçlara çarptı. Yaklaşık 100 bin sterlinlik hasara yol açan askerler gözaltına alındı.

İngiltere'de askeri üste iki alkollü asker zırhlı araçla park halindeki taşıtlara çarptı

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Wiltshire bölgesindeki Tidworth Askeri Üssü’nde bulunan 26. İstihkam Alayı'na bağlı iki asker, dün gece dışarıda alkol aldıktan sonra yerel saatle 01.00 sıralarında üsse döndü.

İngiltere de askeri üste iki alkollü asker zırhlı araçla park halindeki taşıtlara çarptı 1

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Askerlerin daha sonra 15 ton ağırlığındaki "Bulldog" tipi zırhlı personel taşıma aracını izinsiz şekilde kullanarak kışla içinde ilerlediği ve yol kenarında park halindeki araçlara çarptığı belirtildi.

İngiltere de askeri üste iki alkollü asker zırhlı araçla park halindeki taşıtlara çarptı 2

TANKI KAÇIRIP ARAÇLARA ÇARPTILAR

Bazı araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, iki aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği, araçlarda yaklaşık 100 bin sterlinlik maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Görgü tanıkları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, zırhlı aracın dar bir yolda ilerlerken iki tarafta bulunan araçlara çarptığı görüldü.

Aracı kullanan askerin yaklaşık saatte 51 kilometre hıza ulaştığı ancak dar yolda kontrol sağlamakta zorlandığı belirtilirken, yaralanan olmadığı ve zırhlı aracın hasar almadığı kaydedildi. Askerlerin daha sonra aracı park yerine düzgün şekilde bıraktığı öne sürüldü.

İKİ ASKER GÖZALTINA ALINDI

Kraliyet Askeri Polisi, olayın ardından sabah saatlerinde iki askeri gözaltına aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Personelimizden en yüksek standartları bekliyoruz. İki asker, meydana gelen olayın ardından Kraliyet Askeri Polisi tarafından gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.
Yetkililer, devam eden soruşturma nedeniyle olaya ilişkin daha fazla açıklama yapılmayacağını bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asker İngiltere sarhoş tank
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