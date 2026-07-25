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Hatay'da acı olay! Taziyeye giderken hayatını kaybetti

Hatay'da bir yakınına taziyeye giderken yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Bedia Havare (70), hayatını kaybetti.

Hatay'da acı olay! Taziyeye giderken hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Samandağ-Antakya kara yolunun Uzunbağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakınının vefatı nedeniyle taziye evine gitmek üzere evden çıkan Bedia Havare, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Havare, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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