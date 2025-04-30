İngiltere'de dikkat çeken araştırma! Yürüme hızı, kalp ritmini etkiliyor

İngiltere’deki Glasgow Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yürüme hızının kalp ritmi bozuklukları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, İngiltere Biyobankası’ndan topladıkları verilerle 420 binden fazla orta yaşlı bireyin 13 yıllık yürüyüş alışkanlıklarını analiz etti.

YÜZDE 43'E KADAR ÇIKTI

Elde edilen bulgulara göre, saatte 5 ila 6 kilometre yürüyen kişilerde kalp ritmi bozukluklarına yakalanma riskinin yüzde 35 daha düşük olduğu tespit edildi. Saatte 6 kilometrenin üzerinde yürüyenlerde ise bu oranın yüzde 43’e kadar çıktığı kaydedildi. Ayrıca, tempolu yürüyüş yapan bireylerde aritmi riskinin yüzde 27’ye kadar düştüğü gözlemlendi.

"KALP SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYABİLİR"

Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Jill Pell, çalışmayla ilgili, “Bu, yürüme hızı ile kalp ritmi bozuklukları arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırmalardan biri. Bulgular, yürümenin vücuttaki metabolik ve iltihaplanma süreçlerini etkileyerek kalp sağlığına katkı sağlayabileceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır