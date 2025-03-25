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İngiltere'de ilk kez koyunda kuş gribi tespit edildi

25.03.2025 09:10
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İngiltere'de ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildiği açıklandı.

İngiltere'de ilk kez koyunda kuş gribi tespit edildi

İngiltere hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir çiftlikte daha önce çok tehlikeli kaydedilen yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) taşıdıkları belirlenen kafes kuşlarına rutin gözetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililer, gözetimde bir koyunda kuş gribi tespit edildiğini duyurdu.

H5N1'in bir koyunda tespit edilmesinin ilk kez olduğu aktarılan açıklamada, ülkedeki hayvancılık popülasyonu için artan bir risk olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı bildirildi.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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kuş gribi İngiltere koyun
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