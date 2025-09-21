HABER

İngiltere'den Polonya üzerinde devriye uçuşu

İngiltere, Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Polonya üzerinde devriye uçuşları gerçekleştirdi. Uçuşlar, Rusya'nın hava sahası ihlalleri sonrası yapıldı.

İngiltere hükümeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Typhoon tipi savaş uçağının Polonya üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Buna göre, bu uçuşlar NATO’nun “Doğu Gözcüsü” operasyona dahil edildi.

Bu görev, Rusya’nın Polonya’nın hava sahasını ihlal etmesi sonrası gerçekleştirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının Rusya’dan gelebilecek hava tehditlerine karşı havalandığını belirtti.

Uçaklar, önceden belirlenen askeri üssten kalkış yaptı ve gece boyunca Polonya üzerinde uçtu.

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Harv Smyth, müttefiklerle birlikte teyakkuzda kalmaya devam ettiklerini söyledi.

Savunma Bakanı John Healey, Rusya’nın hava sahası ihlallerini kınadı.

Healey, Polonya üzerindeki uçuşların NATO hava sahasının savunulacağına dair bir mesaj taşıdığını vurguladı.

Estonya Dışişleri Bakanı, Rusya’ya ait savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu suçlamaları reddetti ve uçakların uluslararası sular üzerinde olduğunu duyurdu.

NATO Genel Sekreteri, toprakları koruma kararlılığını ifade etti.

Doğu Gözcüsü operasyonu, müttefik ülkelerle birlikte gerçekleştirilecektir.

