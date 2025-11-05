İngiltere İranlı düzensiz göçmeni ikinci kez Fransa'ya gönderdi

İlk olarak 6 Ağustos'ta Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye gelen, 19 Eylül'de Fransa'ya iade edilen ve 18 Ekim'de yeniden küçük şişme botla İngiltere'ye giriş yapan düzensiz göçmen tekrar Fransa'ya gönderildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İranlı düzensiz göçmenin Fransa ile yapılan "bir içeri bir dışarı" anlaşması kapsamında bu ülkeye ikinci kez gönderildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, biyometrik veriler sayesinde tespit edilen göçmenin hızlı şekilde gözaltına alındığını ve yeniden sınır dışı edildiğini belirtti.

Bakan Mahmood, "Birleşik Krallık'tan çıkarıldıktan sonra geri dönmeye çalışan herkes zamanını ve parasını boşa harcıyor. Ülkeye yasa dışı yollardan girenleri geri göndermek ve sınırlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

İranlı göçmen, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Fransa'nın kuzeyinde insan kaçakçılarının elinde modern köleliğe maruz kaldığını, zorla çalıştırıldığını ve ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen Fransa'nın sahil kesimlerinden hareket edip şişme bot ve teknelerle Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşıyor. İngiltere hükümeti, Manş Denizi üzerinden ülkeye yasa dışı girişleri engelleme konusunda artan baskı altında bulunuyor.

Manş Denizi'ne kıyısı olan İngiltere ve Fransa, yıllardır devam eden düzensiz göçmen sorununu çözmek için son yıllarda tedbirleri artırmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuzda Londra'ya yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde mutabık kaldıklarını duyurduğu düzensiz göçmenlerin iki ülke arasında takasını öngören anlaşma, 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğü girmişti.

Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa’ya geri gönderilmesini, buna karşılık İngiltere'nin de gönderdiği kadar düzensiz göçmeni gerekli koşulları sağlaması halinde ülkeye kabul etmesini öngörüyor.

Anlaşma, Fransa aleyhine olduğu gerekçesiyle bazı Fransız siyasetçilerin tepkisini çekmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) de İngiltere ile Fransa arasında yürürlüğe giren düzensiz göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın, insan hakları açısından etik dışı olduğu ve insan hayatını pazarlık konusu yaptığı eleştirisinde bulunmuştu.

Hükümet, Fransa ile yapılan anlaşmanın yanı sıra sığınmacı otellerinin kullanımına son vermeyi ve sınır güvenliği önlemlerini artırmayı hedefliyor.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır