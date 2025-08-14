HABER

İngiltere: İsrail, Gazze'ye yardımlar üzerindeki kısıtlamaları acilen kaldırmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımlar üzerindeki kısıtlamaları acilen kaldırması gerektiğini bildirdi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki insani krizin ele alındığı bildirilen açıklamada, Starmer'ın ise sahadaki durumu iyileştirmek için İngiltere'nin yürüttüğü çalışmaları aktardığı kaydedildi.

HEM İSRAİL'E HEM HAMAS'A ÇAĞRI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan, İsrail'in yardımlar üzerindeki kısıtlamalarını acilen kaldırması ve Hamas'ın da tüm esirleri derhal ve koşulsuz serbest bırakması gerektiğini söyledi. Gazze'nin gelecekteki yönetiminde Hamas'ın hiçbir rolü olmamasını sağlamaya yönelik planlar dahil, bölgede kalıcı güvenliğin önünü açacak uzun vadeli barış planı üzerinde müttefikleriyle yürüttüğü çalışmalarda kaydedilen ilerlemeyi paylaştı."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Açıklamada, liderlerin, Filistinliler ve İsrailliler için barış ile güvenliğin tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu teyit ettikleri, bu perspektifi korumak amacıyla birlikte yakın çalışmayı sürdürme kararı aldıkları belirtildi.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

