İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararı küplere bindirdi! Netanyahu ABD dönüşünü işaret edip tehdit etti: "Bekleyin ve görün"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin devletini tanımasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gerçekleşmeyecek. Ürdün'ün batısında bir Filistin devleti kurulmayacak" dedi. Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı verdi.

O ÜLKELERİN "TERÖRİZME ÖDÜL VERDİĞİNİ" SÖYLEDİ

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

NETANYAHU'DAN "BEKLEYİN VE GÖRÜN" TEHDİDİ

Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

BATI ŞERİA'YI İLHAK ÇAĞRISI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da 3 ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunmuştu.

(AA)

