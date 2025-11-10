HABER

Kapat
İnönü’de ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ töreni

Eskişehir’in İnönü ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

İnönü’de ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ töreni

İnönü Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine, İnönü Kaymakamı Talha Atılay Teymur, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tören, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

"Cumhuriyetimizi ve değerlerini sonsuza dek yaşatmak en büyük görevimizdir"
Törenin ardından bir mesaj yayımlayan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, şunları söyledi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 87. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ve değerlerini sonsuza dek yaşatmak en büyük görevimizdir."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

