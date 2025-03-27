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İnşaatta çöken iskeleden düşen işçinin bacağı kırıldı

27.03.2025 17:56
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Bursa'da bir binanın dış yalıtımı için kurulan iskele çöktü. İskelenin üzerindeki işçi Nizam H. (42), 5 metreden düşerek yaralandı. İşçinin sağ bacağının kırıldığı öğrenildi.

İnşaatta çöken iskeleden düşen işçinin bacağı kırıldı

Olay, saat 16.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde meydana geldi. Toplu konut inşaatında 22 katlı binanın dış yalıtımını yapmak üzere kurulan iskele, 1’inci kattayken, iddiaya göre, bir tarafa fazla yük binmesi sonucu çöktü. O sırada iskelenin üzerinde bulunan Nizam H., yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşüp, yaralandı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan işçinin sağ bacağının kırıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Bursa
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