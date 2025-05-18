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İnsan sağlığı böyle riske atıldı! İstanbul'da ruhsatsız 3 klinik ve muayenehane mühürlendi

Esenyurt'ta İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız olduğunu belirlediği 3 klinik ve 1 muayenehaneyi mühürleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ekipler ayrıca, ruhsatı olan ancak evraklarında eksik olduğu belirlenen klinikleri yasal işlem yaparak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi.

İnsan sağlığı böyle riske atıldı! İstanbul'da ruhsatsız 3 klinik ve muayenehane mühürlendi

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'nde hizmet veren kliniklere yönelik çok sayıda ihbarı değerlendirerek denetim yaptı. Yapılan çalışmalarda ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 klinik ve 1 muayenehane mühürleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerini sürdüren ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, aynı bölgede ruhsatlı faaliyet gösteren ancak evraklarında eksiklik olan klinik ve muayenehaneleri ise yasal işlem başlatarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Esenyurt
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