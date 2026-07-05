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İnsan zinciri oluşturup, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar

Zonguldak' Ereğli ilçesinde, hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İnsan zinciri oluşturup, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alı Mahallesi Köseağzı mevkisinde meydana geldi. Denize girmek yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen denize giren 2 kişi, bir süre sonra dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

İnsan zinciri oluşturup, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar 1

2 KİŞİYİ KURTARDILAR

Durumu fark eden vatandaşlar harekete geçti. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan vatandaşlar, 2 kişiyi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İnsan zinciri oluşturup, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtardılar 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak deniz
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