Instagram, 3 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı: Yeni özellikler yolda!

Instagram, aylık aktif kullanıcı sayısının 3 milyara ulaştığını açıkladı. Öte yandan popüler sosyal medya platformu, önümüzdeki dönemde kullanıma sunulması beklenen bazı yenilikleri de paylaştı.

Enes Çırtlık

Instagram, dijital dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri. 15’inci yaşına adım atmaya hazırlanan platform, özellikle Reels ve Hikayeler bölümü ile öne çıkıyor. Meta çatısı altında faaliyetlerini yürüten Instagram son olarak ise kullanıcı sayısında tarihi bir eşiği geride bıraktı.

INSTAGRAM, 3 MİLYAR AYLIK AKTİF KULLANICIYA ULAŞTI

15’inci yaşını kutlamaya hazırlanan Instagram, aylık aktif kullanıcı sayısının 3 milyara ulaştığını duyurdu. Platformun kısa videolar, mesajlaşma ve bağlantı kurmanın etrafında şekillendiğinin altını çizen Instagram, bu büyümede son yıllardaki en etkili araçların Reels ve Direkt Mesaj olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Instagram, yapay zekanın da desteğiyle kullanıcıların deneyimlerini istedikleri gibi kişiselleştirebilmeleri ve içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmeleri için yeni yollar geliştirmeye devam ettiğini açıkladı.

INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

Instagram, önümüzdeki dönemde kullanıma sunulması beklenen bazı yenilikleri de açıkladı. Bu özellikler şöyle sıralandı:

  • Reels algoritması üzerinde daha fazla kontrol: Kullanıcılar, görmek istedikleri ya da görmek istemedikleri konuları seçerek deneyimlerini kişiselleştirebilecek.
  • Daha sade bir geçiş: Ana sayfa akışından Reels’a, oradan da Mesajlar’a kolayca geçiş yapılabilecek.
  • Test edilen özellikler: Hindistan ve Güney Kore’de Reels’ı merkezine alan mobil bir deneyim deneniyor. Bu format sayesinde kullanıcılar eğlenceli içeriklere doğrudan ulaşabilecek, takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını ise “Takip Edilenler” sekmesinde görebilecek. Deneyim, iPad için geliştirilen yeni görünümle de benzerlik taşıyacak.

