Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri Instagram olarak öne çıkar. Uygulama düzenli olarak güncellenir ve kullanıcılara yenilikler sunulur. Bu sayede kullanıcıların uygulama içerisinde daha fazla zaman geçirmesi amaçlanır. Bunlar arasında canlı yayın özelliği en çok kullanılan özelliklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Her gün yüz binlerce kişi Instagram'da canlı yayın açarak diğer kullanıcılar ile etkileşim kurar. Bu kadar popüler bir özellik olmasına rağmen "Instagram'da canlı yayın açamıyorum" Sorunu yaşayan kullanıcılar da mevcuttur.

Instagram canlı yayın açamıyorum sorunu ve çözümü

Günümüz teknolojisi sayesinde Instagram’da canlı yayın başlatmak ve sorunsuz bir şekilde yayını sürdürmek oldukça kolay ve hızlıdır. Canlı yayın başlatma konusunda sorun yaşayan kullanıcılar için çözüm yolları şu şekildedir:

1. İnternet bağlantınızı kontrol edin

Canlı yayın yapabilmek için internet bağlantısının sorunsuz çalışması gerekir. Bunun için bir internet hız testi yapılabilir. Eğer bağlantı zayıfsa modemi kapatıp açma yöntemi denenmelidir. Bunun için:

Modemin üzerindeki güç tuşuna basarak kapatın.

15 saniye kadar bekleyin.

Sonra tekrar güç tuşuna basarak modemi açın.

2. Instagram sunucularında sorun yaşanıyor olabilir

Canlı yayın açamama sorunu bazen Instagram uygulamasının kendisinde olabilir. Uygulama sunucularında geçici bir problem yaşaması durumunda Instagram’da canlı yayın başlatılamaz. DownDetector gibi sitelerden Instagram’ın genel durumu hakkında bilgi alınabilir.

3. Kamera ve mikrofon izinlerini gözden geçirin

Instagram’da canlı yayın açabilmek için telefonunun kamera ve mikrofonuna erişim izni olması gerekir. İzinler şu şekilde kontrol edilebilir:

Telefonda ''Ayarlar'' menüsüne girin.

''Uygulamalar'' kısmından Instagram'ı seçin.

İzinler bölümüne girin.

Mikrofon ve kamera seçeneklerini kontrol edin.

“Yalnızca uygulama kullanılırken izin ver” seçeneğini işaretleyin.

4. Uygulamayı güncelleyin

Instagram’da yaşanan canlı yayın sorunu bazen uygulamanın eski bir sürümünü kullanmaktan kaynaklanabilir. Çünkü güncellemeler hataları düzeltir ve performansı artırır. Uygulamayı güncellemek için:

Telefonun App Store ya da Google Play Store mağazasına girin.

Instagram’ı bulun.

Eğer “Güncelle” butonu görünüyorsa uygulamayı güncelleyin.

5. Telefonu yeniden başlatın

Güç tuşuna bir süre basılı tutun.

Kapatma seçeneğini seçin.

Telefon kapandıktan sonra tekrar güç tuşuna basılı tutarak açın.

Ardından Instagram’da canlı yayın açmayı tekrar deneyin.

6. Hesaptan çıkıp tekrar giriş yapın

Bazen basit oturum sorunları Instagram özelliklerinin kullanılamamasına neden olabilir. Hesaptan çıkıp tekrar girmek bu tür soruları giderebilir. Bunun için: