Instagram canlı yayın açamıyorum sorunu ve çözümü

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri Instagram olarak öne çıkar. Uygulama düzenli olarak güncellenir ve kullanıcılara yenilikler sunulur. Bu sayede kullanıcıların uygulama içerisinde daha fazla zaman geçirmesi amaçlanır. Bunlar arasında canlı yayın özelliği en çok kullanılan özelliklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Her gün yüz binlerce kişi Instagram'da canlı yayın açarak diğer kullanıcılar ile etkileşim kurar. Bu kadar popüler bir özellik olmasına rağmen "Instagram'da canlı yayın açamıyorum" Sorunu yaşayan kullanıcılar da mevcuttur.
Günümüz teknolojisi sayesinde Instagram’da canlı yayın başlatmak ve sorunsuz bir şekilde yayını sürdürmek oldukça kolay ve hızlıdır. Canlı yayın başlatma konusunda sorun yaşayan kullanıcılar için çözüm yolları şu şekildedir:
Canlı yayın yapabilmek için internet bağlantısının sorunsuz çalışması gerekir. Bunun için bir internet hız testi yapılabilir. Eğer bağlantı zayıfsa modemi kapatıp açma yöntemi denenmelidir. Bunun için:
Canlı yayın açamama sorunu bazen Instagram uygulamasının kendisinde olabilir. Uygulama sunucularında geçici bir problem yaşaması durumunda Instagram’da canlı yayın başlatılamaz. DownDetector gibi sitelerden Instagram’ın genel durumu hakkında bilgi alınabilir.
Instagram’da canlı yayın açabilmek için telefonunun kamera ve mikrofonuna erişim izni olması gerekir. İzinler şu şekilde kontrol edilebilir:
Instagram’da yaşanan canlı yayın sorunu bazen uygulamanın eski bir sürümünü kullanmaktan kaynaklanabilir. Çünkü güncellemeler hataları düzeltir ve performansı artırır. Uygulamayı güncellemek için:
Bazen basit oturum sorunları Instagram özelliklerinin kullanılamamasına neden olabilir. Hesaptan çıkıp tekrar girmek bu tür soruları giderebilir. Bunun için: