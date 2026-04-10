Instagram'da devrim gibi yenilik: "Zamanı gelmişti"

Instagram, kullanıcıların yıllardır talep ettiği yorum düzenleme özelliğini nihayet kullanıma sundu. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yorumlarını paylaştıktan sonraki 15 dakika içinde düzenleyebilecek.

Enes Çırtlık

Instagram, kullanıcıların çok uzun zamandır talep ettiği küçük ama faydalı bir özelliği nihayet kullanıma sundu. Buna göre, artık Instagram yorumlarınızı düzenleyebilirsiniz.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, platform, kullanıcıların artık yorumlarını düzenleme seçeneğine sahip olduğunu duyurdu.

15 DAKİKA SINIRI VAR

Ancak bu yeni özelliğin dikkat edilmesi gereken bir şartı bulunuyor. Yorumunuzda değişiklik yapmak için paylaşım yaptıktan sonra yalnızca 15 dakikalık bir süreniz bulunuyor. Bu 15 dakika içerisinde ise yorumunuzu istediğiniz kadar düzenleyebiliyorsunuz. Bir yorumu düzenlediğinizde diğer kullanıcılar yorumun düzenlendiğini görebilecek, ancak orijinalinde ne yazdığını göremeyecekler.

Akılda tutulması gereken bir diğer sınırlama da yalnızca metnin düzenlenebilmesi. Yani yorumunuz hem bir metin hem de bir fotoğraf içeriyorsa, ifadeleri düzeltebilirsiniz ancak görselin kendisi olduğu gibi kalıyor.

"ZAMANI GELMİŞTİ"

Daha yeni resmi olarak duyurulmuş olsa da, bazı kullanıcılar test aşamasında bu özelliği fark etmişti. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, Instagram'ın bu özelliği sessizce denediğini gösteren çok sayıda rapor ortaya çıktı. Tepkiler ise çoğunlukla olumlu yöndeydi. Bir kişi "Zamanı gelmişti" derken, bir başkası ise espri yaparak "Neden 73 yıl sürdü bilmiyorum ama memnunum" ifadelerini kullandı.

