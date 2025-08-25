Instagram yapay zekası, kullanıcıların etkileşimlerini detaylı olarak incelemektedir. Kullanıcıların gönderi, hikaye ve reels'e attığı beğeni ve yorumlar öncelik olarak değerlendirir. Ayrıca görsel geçme hızı, izlenme süresi, kaydedilenler ve yeniden paylaşılanlar da kullanıcı alışkanlıklarına işaret etmektedir. Toplanan veriler bir araya getirilerek kullanıcıların ilgilerini çekebilecek içerikler onların beğenisine sunulmaktadır.

Instagram önerilen video algoritması, genelden özele bir eğri gösterir. Yani bir içeriğin diğer kullanıcılar arasında trend olması ve önerdiği kullanıcının da o konuyla alakalı olması baz alınır. Örneğin, spor alanında gönderilere etkileşim veriyor veya izliyorsanız; o branştaki başarılı kişilere ait gönderilerin size önerilme ihtimali oldukça yüksektir. Instagram etkinliklerinin artması için kullanıcı ve içerik üreticisi bu yöntemle bir araya getirilir. Teoride Instagram yapay zekasının video önerileri kullanıcı dostu bir uygulama gibidir. Ancak pek tabii bazı kullanıcılar çeşitli nedenlerden önerilen videoları kapatmayı tercih edebiliyor.

Kullanıcıların Instagram önerilerinden rahatsızlık duyabilmesi olağandır. Kullanıcıların sosyal medya zaman yönetimi farklılık gösterebilir. Belirledikleri içerikleri tüketmekle yetinmeyi tercih edebilirler. Instagram önerilerde bulunurken videonun konusuna ve aldığı etkileşime göre değerlendirir. Oysa ki kullanıcılar için şahıslar ve onların ürettiği belirli türler ilgi çekici gelebilir. Bir diğer rahatsızlık sebebi ise içeriklere yerleştirilmiş reklamlardır. Bazı kullanıcılar bu tarz önerilerde rızaları dışında üzerlerinden maddi kazanç sağlandığı gibi bir algıya sahip olabiliyor.

Instagram’da önerilen içerikleri kapatma mümkün mü? Instagram öneri kapatma 2025

Instagram'ın bileşik ayarlarında önerileri tamamen kapatmak mümkün değildir. Bunun belirli sebepleri vardır. Öncelikle kullanıcılar bu ayarı tercih ettiklerini unutabilirler. Bu da istekleri dışında kalıcı olarak önerilen videoların gizlenmesine sebep olabilir. Belki daha önemli bir sebep ise işbirlikleri ve reklam gelirleridir. Instagram üyelikleri (ticari ve mavi tikli hesaplar haricinde) ücretsizdir. İş birliği ve reklam gelirleri Instagram'ın en büyük gelir kaynağıdır. Bu sebeple önerilen videoların kalıcı olarak kapatılması Instagram etkileşimlerine ve doğal olarak gelirlerine olumsuz yansıyabilir.

Kullanıcılara sunulan en uygun yöntem ise "Önerilen gönderileri akışta 30 gün boyunca gizle (Snooze)" seçeneğidir. Anasayfada karşılaştığınız bir önerinin sağ üst köşesinde X ikonuna dokunarak bu seçeneği aktivite edebilirsiniz. Takip eden 30 gün boyunca herhangi bir önerilen video görmezsiniz. Belirtilen süreden önce bu ayarı değiştirmek isterseniz profilden ayarlar kısmına gidin ve tercihler kısmından ayarı değiştirin. Bulmakta sorun yaşıyorsanız yardım kısmına talebinizi girerek kısayoldan ulaşabilirsiniz.

Instagram'ın size önerdiği gönderilerde "ilgilenmiyorum" seçeneğini işaretlemeniz size benzeri gönderilerin önerilmesini azaltacaktır. Aynı işlemi birden fazla gönderiye yaparsanız yapay zeka bunu o konunun ilginizi çekmediği şeklinde yorumlayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken konu, gönderinin türünü mü yoksa yayınlayan üreticiyi mi rahatsız edici bulduğunuzdur.

Böyle durumlarda gönderinin sağ üst kısmındaki üç noktadan "ilgilenmiyorum" seçeneği seçin. Sonrasında ekrana gelen "gönderiyi önerme" ya da "bu kullanıcıdan gönderi önerme" seçeneğini işaretleyin. Bu ayrım size ilgilendiğiniz konulardan içerik önermeye devam ederken işaretlediğiniz kullanıcının videolarını önermez.