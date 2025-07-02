Hesaba yüklenen fotoğraflara, videolara, çeşitli efektler verilmesini, paylaşımların ana akımda görülmesini saplayan Instagram platformu en sık kullanılan ve en çok kullanıcısı bulunan sosyal mecralardan biri olarak kabul edilir. Her ne kadar Instagram platformundan sonra birçok yeni sosyal medya platformu ortaya çıksa da Instagram platformu da çeşitli geliştirmeler ve yenilikler sunmaktadır.

Instagram kullanıcıları mevcut hesapları üzerinden çeşitli fotoğrafları ve videoları efektler ile renklendirerek paylaşım yapabilmektedirler. Hem hikaye hem de gönderi olarak yapılabilen paylaşımlar herkese açık ya da kullanıcının tercihine göre izinler seçilerek paylaşılabilmektedir. Kullanıcılar oluşturdukları içerikleri kişisel tercihlerine göre şekillendirerek çeşitli filtreler kullanabilmektedirler. Yapılan son güncellemelerin bir sonucu da bu repost yani yeniden paylaşma özelliğini içermektedir.

Instagram yeniden paylaşma (repost) nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Dünya genelindeki en popüler olan sosyal medya platformlarından biri olarak kabul edilen Instagram uygulamasında çeşitli videolar ve fotoğraflar gönderi ya da hikâye olarak paylaşılabilmektedir. Sürekli olarak güncellemeler ve yenilikler yapan Instagram platformunda yeni gelen özelliklerden biri de repost diğer adı ile yeniden paylaşım özelliğidir.

Yeniden paylaşım işlemi daha önce mobil cihaza ya da telefona indirilmesi gereken ayrı bir program ile gerçekleşebilirken günümüzde Instagram’ın kendi özelliği olarak uygulanabilen bir işlem haline gelmiştir. Instagram’ın yeni özelliğine göre repost işlemi için gerekli buton yapılmış olan fotoğraf ya da video gönderilerinin hemen alt kısmında yer alan yorum, beğeni ve yeniden iletme seçeneklerinin yanına eklenmiştir.

Instagram platformu kapsamında yapılabilen işlemlerden biri de repost Türkçe olarak ise yeniden paylaşma özelliğidir. Kullanıcılar bu özellik ile birlikte bir gönderiyi kendilerine ait olan ya da olmayan bir fotoğrafı ya da videoyu yeniden paylaşabilmektedirler. Yeni bir özellik olan ve son derece kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilen repost işlemi için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

Yeniden paylaşmak istenen gönderi bulunur ve açılır.

Yenden paylaş butonuna dokunulur.

Yeniden paylaşım yapılacak olan gönderi için istenen yazı yazılır ve tamam seçilir.

Instagram uygulamasında bir içerik yeniden paylaşıldığı zaman takipçiler bu gönderiyi kendi akış sayfalarında görüntüleyebilmektedirler. Bunun dışında profile girildiği zaman kullanıcılar söz konusu paylaşımlar ve gönderiler için yeni bir sekme de görüntüleyebilmektedirler. Bu sekme açıldığı zaman kullanıcı olan hesap sahibi, gönderileri ne zaman ve nasıl yeniden paylaştığını da takip edebilmektedir.