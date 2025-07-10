İnternet hız rekoru kırıldı: Tüm Netflix'i 1 saniyede 30 kez indirebilmek mümkün!

Küresel dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, veri iletimine yönelik ihtiyaçlar da her geçen gün artıyor. Özellikle yapay zeka, 8K yayıncılık ve bulut sistemlerinin yaygınlaşması, mevcut internet altyapılarının sınırlarını bir hayli zorluyor. Bu bağlamda dikkat çeken bir rekor haberi Japonya'dan geldi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Japonya’daki Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) ile Sumitomo Electric Industries araştırmacıları, dünyanın en hızlı internet bağlantısını kurarak 1.02 petabit/saniyelik veri aktarım hızına ulaştı. Bu rekor, Berlin-Napoli veya Missouri-Montana arası kadar olan 1.808 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirildi.

TÜM NETFLIX 1 SANİYEDE 30 KEZ İNDİRİLEBİLİYOR

1.02 petabit/saniye hızı, saniyede bir milyondan fazla gigabayt veri iletimine denk geliyor. Bu sayede, Netflix’in tüm içerik arşivi 1 saniyede tam 30 kez indirilebiliyor.

Bu gelişme, optik fiber iletişim teknolojisinde çığır açan bir ilerleme olarak değerlendirilirken, Dünya üzerinde ilk kez, standart optik fiber kullanılarak 1.000 kilometreden uzun mesafede petabit seviyesinde başarılı veri aktarımı sağlanmış oldu.