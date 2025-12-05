Kişiler sosyal medya hesaplarına ya da üye oldukları çeşitli uygulamalara veya sitelere giriş yaparken kişiye özel şifre girerler. Ancak dijital evrende bu güvenlik sistemlerinin yeterli olmadığı durumlar meydana gelebilmektir. Örnek olarak giriş yapmak isteyen kişinin gerçek bir insan ya da robot yani bilgisayar olup olmadığını anlamak için CAPTCHA adı verilen bir proje geliştirilmiştir.

CAPTCHA, "Carnegie Mellon School of Computer Science" tarafından geliştirilmiş olan ve açılımının baş harflerinden meydana gelen bir ifadedir. Tam açılımı 'Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart’tır. Tam Türkçe karşılığı ise "Bilgisayarları ve İnsanları Ayırmak için Tamamen Otomatikleştirilmiş Genel Turing Testi" olarak kabul edilmiştir.

Geliştirilen bu projenin amacı insanların ve bilgisayarların davranışlarının dijital ortamda ayırt edilebilmesini sağlamaktır. Bu ayrımı yapmak zor olarak kabul edildiğinden en zor anlaşıldığı web ortamında kullanılması için tasarlanmıştır.

Projenin bazı uygulamalarına birçok web sayfasında rastlanabilmektedir. Üyelik olan formlarda rastgele resimler gösterilir ve formu dolduran kişi bu resimler üzerinde bazı işlemler yapmak durumunda bırakılır. Örneğin bir kelimeyi harflerini seçerek tamamlar ya da bir görsel üzerinden istenen unsurları seçer. CAPTCHA, veri girişlerinin art niyetli kişiler tarafından yazılan programlar tarafından otomatik bir şekilde yapılmasının önüne geçmeyi hedefleyen bir sistemdir.

İnternet sitelerindeki "Ben robot değilim" kutucuğu, insan olduğumuzu nereden anlıyor?

İnternet ortamında bir siteye girerken bazı durumlarda önce "Robot Değilim" yazılı bir kutucuk ile karşılaşılabilir. Bu yazının karşısındaki küçük kutucuk işaretlenmeli ve gerekli işlemleri yaparak insan olunduğunun kanıtlanması beklenir. "Robot değilim" kutucuğu bir doğrulama yöntemidir ancak bu basit görünen işlem ile arka planda detaylı ve karmaşık bir analiz başlamaktadır. Tek bir tık ile kişiler girmek istedikleri siteye insan olduklarını bu sayede kanıtlayabilmektedir.

"Robot değilim" yazısının yer aldığı kutucuk bir CAPTCHA’dır. Net görüntülenemeyen bir kelimeyi yazabilmek, trafik ışıkları gibi ayrıntıları verilen görseller içinde tespit etmek gibi içerikler barındırır. reCAPCTCHA ise neredeyse tüm siteler tarafından kullanılmakta olan ve Google tarafından sunulan bir CAPTCHA programıdır.

"Robot değilim" kutucuğunu tıklamak kişiyi insan olduğunu kanıtlamak için yeterli görülmez. Asıl işlemin kutucuğu seçmeden önce başladığı bilinmektedir. Bu kutu seçildiği zaman siteden Google’a bir dizi veri gönderilir. Bu veriler kişinin kutuyu tıklamaya doğru fare imlecini hareket ettirirkenki adımlarını izler. Çünkü insanların kullandığı farelerin imleçleri daha rastgele hareket ederken robotlar, botlar tarafından hareket ettirilen imleçler daha düz bir çizgide ilerler.

Bu hareket takibi dışında ayrıca kişinin çerezleri ve kullandığı cihazın geçmişi de değerlendirilmektedir. Google bu verileri kullanır ve bu sayede siteye giriş yapmaya çalışan kişinin insan ya da robot olduğunu tespit eder. Buna göre bir değerlendirme, bir puanlama yaparak sonuca ulaşır. Eğer puan belirlenen kadar yüksekse siteye giriş izni alabilmek mümkün olur. Ancak puan yeterli değilse giriş izni verilmez ve siteye giriş sağlanamaz.

Kişilerin bir siteye giriş yapmak isterken robot değilim kısmında görüntülenen kutucuğu işaretlemesi bir süreç başlatır. Bu süreçte Google çevrim içi davranışları izler ve analiz başlatır. Analizin sonucuna göre kişi siteye giriş yapar ya da giriş izni çıkmaz.