İnternette 'tetikçi' pazarı kurulmuş! Tarife bile belli: 10 bin TL kundaklama, 200 bin TL cinayet

Son dönemde bazı sosyal medya uygulamaları yeni nesil suç örgütlerinin çıkış yeri olurken; sosyal medya grupları üzerinden “iş yeri kundaklama, mekan kurşunlama, adam öldürme” gibi pazarlıkların yapılması, çetelerin artık karanlık dehlizlerden çıkarak dijital ortamlarda aleni şekilde varlık gösterdiğini ortaya koyuyor. Öyle ki bazı uygulamalarda "tetikçilik" için pazarlık yapılıyor. İşlenecek suçun mahiyetine göre fiyatlar da değişiyor. Uzmanlara göre örgütler, özellikle çocukları kullanıyor.

Devrim Karadağ

Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete; yeni nesil suç örgütleri açıkcası suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahat bir şekilde sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları yapabiliyorlar.

10 BİN TL KUNDAKLAMA, 200 BİN TL ADAM ÖLDÜRME

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre pazarlıklar "10 bin liraya iş yeri kundaklama", "40 bin liraya mekan kurşunlama", "200-300 bin liraya adam öldürme" olarak belirleniyor.

SIKI PAZARLIK

"Tetikçilik" için özel mesajlaşma grupları üzerinden sıkı pazarlıklar yapılıyor. Saldırılarda genellikle sosyal medyadan devşirilen çocuklar kullanılıyor.

Suç analiz uzmanı Gökhan Turan'a göre çetelerin motosikletle yaptırdıkları eylemleri gerçekleştiren gençlerin yüzde 90'ı aslında çetenin içinde yer almıyor. Turan "Sosyal medyadan devşirilip suç işletiliyor. Yaşamları çok güzel gösteriyorlar. Bol para, istedikleri evlerde yaşama, istedikleri arabalara binme..." diyor.

ÇOCUKLAR KULLANILIYOR

Tehdit için iş yeri kurşunlatmak isteyen de var, hasmını öldürtmek isteyen de. Tetikçi pazarlığında suç yelpazesi geniş. Çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.

Gökhan Turan buna ilişkin de şu değerlendirmeyi yapıyor: "Türk Ceza Kanunu suçluyu çocuk sayıyor. Ondan dolayı cezayı 4'te 3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor 1 yılında infaz kanununa göre yatarı yok."

