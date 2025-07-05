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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı terörist Eskişehir’de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu terör örgütü üyesi Eskişehir’de jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından adli makamlarca tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirler alınarak suç işlemek isteyen kişilerin tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı terörist Eskişehir’de yakalandı
Çiğdem Sevinç

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu terör örgütü üyesi Eskişehir’de jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirler alınarak suç işlemek isteyen kişilerin tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü üyesi olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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