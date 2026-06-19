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İntihar ihbarı ekipler alarma geçirdi, gerçek farklı çıktı

Kocaeli'de bir kadının, eşinin intihar edeceği yönündeki ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Bölgeye giden ekiplerce yapılan görüşmede şahıs, böyle bir düşüncesinin olmadığını, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında öfkeyle bu sözleri söylediğini ifade etti.

İntihar ihbarı ekipler alarma geçirdi, gerçek farklı çıktı

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi, Azerbaycan Kültür Parkı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs, evde bulunan eşini arayarak intihar edeceğini söyledi.

EŞİNİN İHBARI SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine büyük panik yaşayan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşinin adresini verdi ve yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, şahsın evinin önünde oturduğunu ve herhangi bir intihar girişiminde bulunmadığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin görüştüğü şahıs, böyle bir düşüncesinin olmadığını, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında öfkeyle bu sözleri söylediğini ifade etti.

Olay yerinde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden ayrılırken, polis ekipleri şahsı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kocaeli
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