iOS 26.4 ve iOS 27'nin özellikleri ortaya çıktı: İşte Apple'ın planladığı yenilikler

iOS 26'nın halka açık olmayan ve gizli tutulması gereken sızdırılmış bir şirket içi sürümünün kodlarında Apple'ın iOS 26.4, iOS 27 ve hatta iOS 28 için planladığı iddia edilen bir dizi özellik ortaya çıktı. Paylaşılan bilgiler, yeniden tasarlanan Sağlık uygulamasından yeni AirPods özelliklerine ve çok daha fazlasına işaret ediyor.

iOS 26.4 ve iOS 27'nin özellikleri ortaya çıktı: İşte Apple'ın planladığı yenilikler
Enes Çırtlık

Apple'ın iOS 26.4, iOS 27 ve hatta iOS 28 için planladığı iddia edilen bir dizi özelliği, Macworld'den Filipe Espósito açığa çıkardı.

iOS 26'NIN GİZLİ SÜRÜMÜNDE BULUNMUŞ

Rapora göre, bu özelliklerin referansları, iOS 26'nın halka açık olmayan ve gizli tutulması gereken sızdırılmış bir şirket içi sürümünün kodlarında yer alıyor. İddiaya göre, Espósito ve/veya kaynakları bu gizli sürüme erişmiş ve Apple yazılım mühendislerinin üzerinde çalıştığı bazı konulara dair bize bilgi sağlamayı başarmış.

Rapora göre Apple'ın iOS 26.4 için planladıkları şunlar:

  • Apple Intelligence tarafından desteklenen, yenilenmiş ve daha kişiselleştirilmiş bir Siri sürümü.
  • Kategoriler için yeni bir düzen ve basitleştirilmiş ölçüm kaydı ile yeniden tasarlanmış bir Sağlık uygulaması. Önceki bir söylenti, yapay zeka destekli bir sağlık ve fitness asistanı içeren bir Apple Health+ abonelik hizmetinin de olacağına işaret ediyordu.
  • Apple'ın Parolalar uygulamasında kayıtlı kredi kartı bilgileriniz varsa, bu bilgileri üçüncü taraf uygulamalarda Otomatik Doldur özelliğiyle kullanabileceksiniz.
  • Freeform uygulamasında klasör oluşturma yeteneği.
  • Apple'ın Apple TV uygulaması için yeni bir "Spor Katmanı" üzerinde çalıştığı görülüyor ancak rapor bu konuda daha fazla ayrıntı sunmadı.
  • Apple Hesabı ve iCloud'a giriş yapmadan önce cihazın bütünlüğünü kontrol edecek yeni bir doğrulama sistemine dair işaretler mevcut.
  • Bul uygulamasında "Hassas Dış Mekan Konumu" dahil olmak üzere AirPods için yeni özellikler.

iOS 27 için planlandığı iddia edilen özellikler ise şöyle sıralanıyor:

  • Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraf koleksiyonlarında iyileştirmeler.
  • AirPods eşleştirme sürecinde iyileştirmeler.

iOS 26.4 ve iOS 27 nin özellikleri ortaya çıktı: İşte Apple ın planladığı yenilikler 1

iOS 28'DEKİ ÖZELLİĞİ BİLE SÖYLEDİ

Rapor, olası bir iOS 28 özelliğine bile değindi. Buna göre, Apple, iOS 28'de Apple Watch uyku takibi için yeni ölçümler sağlamayı planlıyor. Raporda ayrıca Apple'ın, macOS 28 ile Sağlık uygulamasını Mac'e genişletmeyi planladığı da belirtildi.

Son olarak şu belirtmekte fayda var: Her zaman olduğu gibi Apple'ın planları değişebilir. Bu yüzden bu özelliklerin herhangi birinin veya tamamının son kullanıcıya sunulacağının bir garantisi yok.

Anahtar Kelimeler:


