iOS 26'nın kodlarına gömülü yeni bir zil sesi bulundu! Sosyal medya ise ikiye bölündü... Peki neden?

iOS 26 güncellemesi birçok yeni özellikle geliyor. iOS 26 betanın yayınlanmasıyla birlikte ise kullanıcılar Apple’ın WWDC etkinliğinde bahsetmediği pek çok detayı keşfetti, keşfetmeye de devam ediyorlar. Bunlardan biri de işletim sisteminin kodlarına gömülü yeni bir zil sesi. Bu yeni zil sesi, şimdiden iPhone kullanıcılarını ikiye bölmüş durumda. Peki neden?

iOS 26 beta'nın kodlarına gömülü yeni bir zil sesi ortaya çıktı. TechRadar'da yer alan habere göre zil sesi, bir X kullanıcısı fark edildi ve kullanıcı, sesin ekran kaydını paylaşarak diğerlerinin de duymasını sağladı. Bazı kullanıcılar da zil sesinin gerçek olduğunu onaylayarak kendi kayıtlarını paylaştı.

Found new Refrection ringtone from iOS26 Beta1 ipsw maybe this is experimentaly added. because macOS 26 doesnt included. pic.twitter.com/7t9vfNtRZ1