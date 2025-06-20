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iOS 26'nın kodlarına gömülü yeni bir zil sesi bulundu! Sosyal medya ise ikiye bölündü... Peki neden?

iOS 26 kodlarında keşfedilen yeni zil sesi, sosyal medyayı ikiye böldü. 'ReflectionAlt1-EncoreRemix' adlı bu gizli melodi kullanıcıların bazılarından övgü alırken bazılarından eleştiri aldı. Apple’ın bu sesi final sürüme ekleyip eklemeyeceği ise bilinmiyor.

iOS 26'nın kodlarına gömülü yeni bir zil sesi bulundu! Sosyal medya ise ikiye bölündü... Peki neden?
Enes Çırtlık

iOS 26 güncellemesi birçok yeni özellikle geliyor. iOS 26 betanın yayınlanmasıyla birlikte ise kullanıcılar Apple’ın WWDC etkinliğinde bahsetmediği pek çok detayı keşfetti, keşfetmeye de devam ediyorlar. Bunlardan biri de işletim sisteminin kodlarına gömülü yeni bir zil sesi. Bu yeni zil sesi, şimdiden iPhone kullanıcılarını ikiye bölmüş durumda. Peki neden?

iOS 26 BETA'DA GİZLİ ZİL SESİ

iOS 26 beta'nın kodlarına gömülü yeni bir zil sesi ortaya çıktı. TechRadar'da yer alan habere göre zil sesi, bir X kullanıcısı fark edildi ve kullanıcı, sesin ekran kaydını paylaşarak diğerlerinin de duymasını sağladı. Bazı kullanıcılar da zil sesinin gerçek olduğunu onaylayarak kendi kayıtlarını paylaştı.

'ReflectionAlt1-EncoreRemix' başlıklı bu zil sesi, bir ksilofon ya da benzeri bir enstrümandan çalınıyormuş gibi geliyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak zil sesi sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kullanıcı sesi beğendi. Fakat herkes Apple’ın bu gizli melodisinden memnun kalmadı. Bir kullanıcı “Kulağa ürkütücü geliyor,” derken bir diğeri “Beni depresyona sokar bu” yorumunu yaptı.

Apple’ın bu zil sesini iOS 26’nın nihai sürümüne dahil edip etmeyeceği henüz belli değil. Çünkü hâlâ geliştirici beta aşamasındayız ve halka açık beta temmuzda çıkacak. iOS 26'nın tam sürümü ise yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone iOS ses
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