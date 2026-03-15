iOS 27'den yeni detaylar: iPhone'lar için yeni ayar yolda!

Apple'ın iOS 27 planları ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, iOS 27'de Liquid Glass tasarımında büyük bir değişim beklenmiyor. Ancak tüm sistemi kapsayan yeni bir şeffaflık ayarı kullanıma sunulabilir.

Enes Çırtlık

Apple'ın iOS 27'yi tanıtmasına sadece birkaç ay kala, çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde performansa odaklanılacağı konuşulan yeni güncellemede, görsel açıdan herhangi bir değişiklik olup olmayacağı büyük bir merak konusuydu. Ancak sızan son bilgiler, radikal bir yenilik bekleyenleri biraz üzebilecek cinsten.

IOS 27'DE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YOK AMA...

9to5Mac'in Bloomberg'den Mark Gurman'ın bültenine dayanan haberine göre, birkaç ay içinde tanıtılması beklenen iOS 27 ve macOS 27 ve watchOS 27 gibi yeni işletim sistemlerinde Liquid Glass tasarımında ciddi bir değişiklik görmeyeceğiz.

Önceki haberlerde de bu yılki işletim sistemlerinin daha çok performans iyileştirmelerine ve genel sistem kararlılığına odaklanacağı iddia edilmişti.

LIQUID GLASS İÇİN BİR KAYDIRMA ÇUBUĞU EKLENEBİLİR

Yine de Gurman, Apple'ın Liquid Glass'a birtakım küçük yenilikler ekleyebileceği görüşünde. Bunlardan biri de kullanıcıların sistem genelinde Liquid Glass efektinin seviyesini ayarlamalarını sağlayacak bir kaydırma çubuğu olabilir.

Aktarılan bilgilere göre Apple, iOS 26'nın geliştirilmesi sırasında böyle bir kaydırma çubuğu üzerinde çalışıyordu. Şirket bu özelliği kilit ekranındaki saate getirebildi ancak tüm sisteme entegre etmeye çalışırken birtakım sorunlarla karşılaştı.

Apple, iOS 27'de bu özelliği istediği gibi çalışacak bir hale getirmeyi başarabilir. Fakat iOS 27'nin tanıtılmasına daha aylar varken, kesin bir şey söylemek mümkün görünmüyor.

