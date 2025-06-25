iOS'e taşı nedir, nasıl kullanılır? iOS'e taşı uygulaması ne işe yarar?

Sürekli olarak iOS kullanan birçok kullanıcı bulunmakla birlikte daha önce Android kullanmasına rağmen iOS’a geçen ya da geçmek isteyen mobil cihaz kullanıcıları da vardır. Android işletim sistemi kullanıcıları çeşitli işlemler gerçekleştirerek kısa süre içinde iOS işletim sisteminin kullanıldığı cihazlara geçiş işlemi de gerçekleştirebilmektedirler.

iOS'e taşı uygulaması nedir? iOS'e taşı uygulaması nasıl kullanılır?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak Android işletim sistemi kullanılan bir cihazdan ya da cihazlardan iOS sistemi kullanan cihazlara geçiş yapılabilmektedir. Android'den iOS'e aktarım iOS’e taşı uygulaması ile yapılır. Ancak aktarma yapmaya başlamadan önce bazı adımlar uygulanmalıdır. Bu uygulama adımları şunlardır:

Android cihazda kablosuz ağ bağlantısının açık olup olmadığı kontrol edilmelidir.

iOS cihaz Android cihazın güç kaynağına bağlanmalıdır.

Harici karttakiler de dahil olmak üzere Android cihazdaki tüm belge ve dosyaların iOS cihaza sığacağı kontrol edilmelidir.

Chrome’de yer alan işaretler de aktarılacaksa Android cihazda Chrome’nin en son sürümü güncel olmalıdır.

iOS'e taşı uygulaması ne işe yarar? iOS'e taşı uygulaması ne kadar sürer?

Mağazadan indirilebilen iOS’e taşı uygulaması verilerin aktarımı kararı alındığı zaman yeni iOS destekli cihaz için özel bir kablosuz ağ oluşturur. iOS’e taşı uygulaması çalıştırıldığı zaman yakınlarda olan Android işletim sistemli cihaz bulunur ve birkaç adım uygulanarak aktarım yapılır. Yaklaşık olarak 10 dakika ile 30 dakika arasında değişkenlik gösterecek şekilde işlem tamamlanır. İşlemler Apple cihaz üzerinden başlatılır ve şu adımlar uygulanmalıdır: