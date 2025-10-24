HABER

IP adresi nedir, nasıl öğrenilir?

Dijital cihazların sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi ve birbirleriyle internet üzerinden iletişim kurabilmesi için ortak bir konuşma dili kullanması gerekir. Bu standart dil ise TCP/IP protokolü olarak adlandırılır. Dijital her bir cihazın internette ve yerel ağda kendine ait bir IP adresi bulunur. IP adresleri cihazın kimlik numarası gibi düşünülebilir. Peki, IP adresi nedir, nasıl öğrenilir?

Defne Vera Şahin

İnternette milyonlarca cihaz ve web sitesinin birbirine bağlı bir şekilde olduğu devasa bir ekosistem mevcuttur. Bu kadar çok çeşitli unsurun sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilmesi için her birinin kendine özgü bir kimliğe sahip olması gerekir. Bu noktada ise IP adresleri devreye girer. IP adresleri internete bağlı cihazı ya da web sayfasını benzersiz bir şekilde tanımlayan kimliklerdir. IP adresleri sayesinde internetteki veriler doğru hedefe ulaşabilir. Bu da oluşabilecek her türlü kaosun önüne geçer. Bu noktada ip adresi nedir ve ip adresi bulma konuları sıklıkla araştırılır.

IP adresi nedir, nasıl öğrenilir?

IP adresi internete ve yerel ağlara bağlı her cihazın kendine ait kimliği olarak tanımlanabilir. IP açılımı Internet Protocol yani “İnternet Protokolü” anlamına gelir. Bu sistem verilerin doğru cihazlara ve sayfalara ulaşmasını sağlar. Düşünüldüğünde internet dünya çapında milyonlarca cihazın birbiriyle veri paylaştığı devasa bir şehir gibidir. IP adresleri de cihazların bu şehir içerisindeki posta adresi gibidir.

Cihazlar kendilerini tanıtmak için IP adresi kullanmasaydı veriler doğru hedefe ulaşamazlardı. Bu da internetin sorunsuz çalışmasını engellerdi.

IP adresleri genellikle dört ya da altı bölümden oluşan sayısal kodlar şeklinde tasarlanmıştır. IP türleri IPv4 ve IPv6 olarak ikiye ayrılır. IPv4 adresleri daha eski ve yaygın olan sistemlerdir. Bunlar “192.168.1.1” gibi bir yapıya sahiptir. IPv6 türü ise daha yeni bir protokol olarak daha fazla cihazı kapsar. Örneğin “2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334” gibi daha uzun bir sayısal yapıya sahiptir. Bu iki sistem cihazların internette kendilerini tanıtmasını ve veri alışverişinde bulunmasını sağlar.

IP adresi bulma ise oldukça kolay bir işlemdir. PI adresini öğrenmek istediğiniz bilgisayar ya da telefonunuzda birkaç adımda kendi cihazınızın adresini görüntüleyebilirsiniz.

Windows bilgisayarlarda “Ağ ve İnternet Ayarları”na gidip bağlı olduğunuz ağın özelliklerini kontrol ettiğinizde IP adresinizi görebilirsiniz. Mac ve iOS cihazlarda ise “Sistem Tercihleri” ya da “Ayarlar” menüsünde benzer adımlarla IP bilgisi alınabilir.

Android cihazlarda ise çoğunlukla Wi-Fi ağının detaylarından IP adresi görüntülenebilir. Bununla beraber internete bağlıysanız “Benim IP adresim nedir?” gibi bir arama yaparak IP adresini de öğrenebilirsiniz.

