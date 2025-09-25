HABER

iPhone 17'lerde "scratchgate" krizi: Kullanıcıları endişelendirdi, Apple'dan açıklama geldi

iPhone 17 serisindeki iPhone 17 Pro modellerinde ortaya çıkan ve “scratchgate” (çizik skandalı) olarak adlandırılan çizik ve yıpranma tartışmaları, bazı iPhone 17 Pro kullanıcılarını endişelendirdi. Apple ise konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Enes Çırtlık

Sosyal medyada ve başka diğer mecralarda “Çizik skandalı (scratchgate)” olarak adlandırılan durum, ilk kez iPhone 17’nin piyasaya çıktığı gün Bloomberg’de yayımlanan bir haberde ortaya çıkmıştı. Haberde, Apple Store’larda ve diğer perakende ortaklarında sergilenen iPhone 17 Pro demo ünitelerindeki aşınma ve yıpranma örneklerine dikkat çekilmişti. İzlerin çoğunun ise özellikle MagSafe yuvası çevresinde, cihazın arka kısmında yoğunlaştığı görülmüştü.

Hal böyle olunca, bazı kullanıcılar iPhone 17 Pro’nun alüminyum gövdesinin dayanıklılığı konusunda endişelerini dile getirmişti. Nitekim 9to5mac, Apple'a bu endişeleri sordu ve Apple'dan da konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

İŞTE APPLE'IN IPHONE 17 AÇIKLAMASI

Apple, bu kusurların bazı mağazalarda kullanılan yıpranmış MagSafe şarj standlarından kaynaklandığını belirlediğini söyledi. Ayrıca bu izlerin çizik olmadığını, telefona standlardan geçen ve temizlikle çıkarılabilen materyal transferi olduğunu belirtti. Şirket, bu sorunu mağazalarda çözmek için çalıştığını ve muhtemelen yıpranmış MagSafe standlarını yenileriyle değiştireceğini ekledi. iPhone 16 modelleri de dahil olmak üzere diğer sergilenen iPhone’ların da bu durumdan etkilendiği belirtildi.

KAMERA ADASININ KENARLARI...

Öte yandan, JerryRigEverything hafta sonu yayımladığı bir videoda başka bir dayanıklılık sorununu gündeme getirdi. Testlerinde, iPhone 17 Pro’nun arka kısmındaki kamera adasını çevreleyen yükseltilmiş kenarların çizilmeye özellikle yatkın olduğunu keşfetti. Bunun temel sebebinin, Apple’ın kamera platosuna herhangi bir yuvarlama veya kavis eklememesi olduğu açıklandı.

Apple ise iPhone 17 Pro’nun kamera adasının kenarlarının diğer iPhone modelleri ve MacBook’lar da dahil olmak üzere anodize alüminyum kasaların kenarlarıyla benzer özellikler taşıdığını söyledi. Bu kenarların dayanıklı olduğunu ve Apple’ın titiz testlerinden geçtiğini belirten şirket, kullanıcıların zamanla küçük aşınmalar da dahil olmak üzere normal kullanım izleri görebileceğini kabul etti.

