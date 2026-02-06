HABER

iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi sızdırıldı: Selefinden daha büyük!

iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi sızdırıldı. Buna göre Apple, Eylül ayında kullanıcıların karşısına iPhone 17 Pro Max'tekinden daha büyük bir batarya kapasitesine sahip bir iPhone 18 Pro Max ile çıkacak. Peki, bu bataryanın kapasitesi tam olarak ne kadar olacak? İşte o sızıntıdaki o değer...

Enes Çırtlık

Apple'ın iPhone 18 modelleriyle ilgili son zamanlarda çok fazla sızıntı ortaya çıkıyor. Bu sızıntılardan bazıları telefonların tasarımına odaklanırken, bazıları fiyatına veya özelliklerine odaklanıyor. Elbette en çok merak edilen konulardan biri de iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi oluyor. Son bir söylenti ise tam olarak bu konuya, yani iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesine odaklanıyor.

IPHONE 18 PRO MAX'İN BATARYA KAPASİTESİ SIZDI

GSMArena'da yer alan habere göre, sızıntı kaynağı Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max'in Çin pazarında 5.000 mAh (veya daha büyük) bir bataryaya sahip olacağını iddia etti. iPhone 18 Pro Max'in uluslararası varyantının ise biraz daha büyük, muhtemelen 5.100 mAh ila 5.200 mAh aralığında bir batarya ile geleceği söyleniyor.

Sızıntı kaynağı, telefonun yeni 2nm A20 Pro yonga seti sayesinde daha iyi bir pil ömrü sunacağını da öne sürüyor.

iPhone 18 Pro Max in batarya kapasitesi sızdırıldı: Selefinden daha büyük! 1

İddiaya göre, Çin ve uluslararası varyant arasındaki bu kapasite farkı, Çin'e özel modelin fiziksel SIM kart girişine sahip olmasından kaynaklanıyor. Örneğin, fiziksel SIM kart girişine sahip iPhone 17 Pro Max 4.832 mAh bataryaya sahipken, iPhone 17 Pro Max'in eSIM'li versiyonu 5.088 mAh gibi biraz daha büyük bir bataryaya sahip.

APPLE BU YIL TAKVİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

Apple'ın iPhone 18 Pro serisini bu Eylül ayında tanıtması bekleniyor ancak bir eksikle. Çünkü son gelen raporlar şirketin standart iPhone 18 modelini atlayacağını bildiriyor ki bu, Apple'ın alışılagelmiş lansman stratejisinde değişikliğe gideceği anlamına geliyor.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone pil batarya
