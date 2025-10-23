iPhone 20 sürprizi: Apple, iPhone 19’u pas geçip 20. yılı büyük bir yenilikle kutlayabilir!

Apple’ın, iPhone’un 10. yıldönümünde yaptığı köklü tasarım değişikliğine benzer şekilde, 20. yılı da büyük bir yeniden tasarımla kutlaması bekleniyor. Apple Insider'da yer alan habere göre, şimdi gelen yeni bir rapor, 2027 modelinin beklenenden daha erken tanıtılacağını öne sürüyor.

ET News’e göre, Omdia baş araştırmacısı Heo Moo-yeol, Seul’de düzenlenen bir konferansta iPhone 20’nin 2027’nin ilk yarısında piyasaya çıkacağını söyledi. Eğer bu doğruysa, bu tarih, orijinal iPhone’un piyasaya sürülmesinin 20. yıldönümüne daha yakın bir zamana denk geliyor.

APPLE, IPHONE 19'U PAS GEÇECEK

Araştırmacı ayrıca Apple’ın iPhone 19 adını atlayıp doğrudan iPhone 20’ye geçeceğini belirtti. Bu da şirketin 2017’de iPhone 8’den doğrudan iPhone X’e geçişiyle benzerlik gösteriyor.

Bunun ötesinde, Heo Moo-yeol önceki bazı iddiaları da yineleyerek Apple’ın iPhone lansmanlarını ikiye böleceğini söyledi. Özellikle, iPhone 18e ve iPhone 20 modellerinin 2027’nin ilk yarısında tanıtılacağını, yılın ikinci yarısında ise iPhone Air, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max ve ikinci nesil iPhone Fold modellerinin geleceğini öne sürdü.

Açıklamalarda, iPhone 18’in ne zaman çıkmasının beklendiği net değil. Ancak önceki raporlar, 2026’dan itibaren Apple’ın Pro modellerini Eylül ayında, diğer modelleri ise ertesi yılın bahar aylarında piyasaya süreceğini öne sürmüştü.

Aynı raporlar, iPhone 20’nin radikal tasarım değişikliği kapsamında tamamen cam bir kasaya sahip olabileceğini ve 2020’den bu yana ilk kavisli iPhone olabileceğini de iddia ediyor. Bu söylentiler, Apple’ın son dönemde aldığı çok sayıda patentle de destekleniyor.