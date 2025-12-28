Cihazda tekrar eden fotoğrafların, bulanık çekimlerin ya da ihtiyaç duyulmayan videoların düzenli olarak silinmesi hafızada yer açılmasını sağlayacaktır. Fotoğraf arşivinin etkiğli bir şekilde yönetilmesi kullanıcıyı sürekli ek depolama satın alma zorunluluğundan da kurtarmaktadır. Bu yüzden pek çok kullanıcı Fotoğraf Arşivini nasıl yöneteceğini araştırır.

iPhone’da iCloud Fotoğraf Arşivi nedir, nasıl yönetilir?

iCloud Fotoğraf Arşivi fotoğraf ve videoları bütün Apple ekosisteminde güvenli ve erişilebilir hâle getiren kapsamlı bir saklama sistemidir. Bu özellik etkinleştirildiğinde iPhone’unuzda çektiğiniz her fotoğraf ve video otomatik olarak iCloud’a yüklenir. Apple Kimliğiniz ile giriş yaptığınızda ise tüm cihazlardan erişilebilir hale gelir.

iCloud Fotoğraf Arşivi’nin en önemli özelliklerinden biri orijinalliği koruma yaklaşımıdır. Sistem fotoğraf ve videoların tam çözünürlüklü hâllerini iCloud’da saklamaktadır.

iPhone’da iCloud Fotoğraf Arşivi’ni yönetmeye başlamak için aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için Ayarlar uygulamasına girilir ve ekranın en üstünde yer alan Apple Kimliği bölümüne dokunulur. Ardından iCloud menüsü açılır. Buradan Fotoğraflar seçeneğine ilerleyerek iCloud Fotoğraflar özelliği etkinleştirilir. Bu sayede iPhone’da bulunan fotoğraf ve videolar iCloud ile bağlantılı hâle gelir. Kullanıcı hangi görsel verilerin bulut ortamında saklanacağını dolaylı olarak kontrol altına almış olur.

iCloud Fotoğraflar aktif edildiğinde sistem arka planda çalışmaya başlar. Bundan sonra yeni çekilen tüm fotoğraf ile videoları otomatik olarak iCloud’a yükleyecektir. Yeni bir iPhone’a geçildiği senaryoda Apple Kimliği ile giriş yapılması yeterlidir. Bu sayede geçmişte çekilmiş tüm fotoğraflar ve videolar kısa süre içinde yeniden erişilebilir olacaktır. Aynı Apple Kimliği ile kullanılan iPad ve Mac gibi diğer cihazlarda da bu içerikler senkronize şekilde görüntülenebilmektedir. Böylece görsel arşiv tek bir cihazda değil de bütün cihazlarda ulaşılabilir hale gelecektir.

Ayarlar menüsündeki Fotoğraflar bölümünde kullanıcıya iki temel seçenek sunulur. Bu seçenekler arasında iPhone saklama alanını optimize etmek ya da tüm fotoğraf ve videoları orijinal kaliteleriyle cihazda tutmak mümkündür. Depolama alanı sınırlı olan kullanıcılar için optimizasyon seçeneği oldukça işlevseldir. Çünkü yüksek çözünürlüklü dosyalar iCloud’da saklanmaya başlayacaktır.

Öte yandan kullanıcılar fotoğraf arşivlerinde albümler oluşturarak fotoğraflarını belirli temalara, tarihlere ya da kişilere göre ayırabilirler. Öne çıkan bir diğer özelliği ise paylaşılan albümler sayesinde seçilen fotoğraf ve videoların diğer kişilerle paylaşılabilir olmasıdır.