Kullanıcılar fotoğraflarını, emojileri ya da Apple’ın sunduğu hazır temaları kullanarak tamamen kendilerine özgü bir kilit ekranlarını tasarlayabilmektedir. Bu ekrana hava durumu, takvim etkinlikleri, aktivite halkaları ve pil seviyesi gibi widget’lar ekleyerek kilit ekranını bilgi alınabilecek bir panele dönüştürmek de mümkündür. IPhone kullanıcı daha işlevsel ve daha keyifli bir kullanım için kilit ekranlarını değiştirmek isteseler de bunu nasıl yapacaklarını bilmeyebilirler. Bu noktada kilit ekranının nasıl özelleştirileceği merak konusudur.

iPhone kilit ekranı nasıl özelleştirilir?

iPhone’un kilit ekranı son dönemde gelen güncellemeler sayesinde daha da geniş özelleştirmelere imkan tanımaktadır. Apple şirketi kullanıcıların cihazlarını kişiselleştirme isteklerini dikkate alarak kilit ekranını hem görsel hem de işlevsellik açısından oldukça geniş bir alan haline getirdi.

Kilit ekranını özelleştirmek için öncelikle ekranı uyandırıp parmağınızı uzun basılı tutmanız yeterlidir. Bu işlem sizi doğrudan düzenleme moduna götürür. Buradan yeni bir kilit ekranı oluşturabilir, mevcut ekranları değiştirebilir ya da farklı odak modlarına kilit ekranları atayabilirsiniz. Apple’ın sunduğu geniş yelpaze sayesinde kullanıcılar fotoğraf, animasyon ve özel temalar gibi pek çok seçeneği tercih edebilmektedir.

Özelleştirme sürecinin en dikkat çekici yanlarından biri ise kilit ekranının fonksiyonel bir alan haline getirilebilmesidir. Kullanıcılar isterlerse saatin yazı tipini ve rengini değiştirebilir, kilit ekranına bilgi içeren widget’lar ekleyebilirler. Öte yandan hava durumu, takvim etkinlikleri, hatırlatıcılar, aktivite halkaları, pil durumu ve favori uygulama bildirimleri gibi pek çok önemli bilgiye ulaşmayı da mümkün kılar.

Bunlar arasında kilit ekranı – odak modu eşleştirmesi oldukça modern ve işlevsel bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Örneğin iş saatleri için daha sade profesyonel widget’lar içeren bir kilit ekranı ayarlayabilmektedir. Akşam saatleri için ise daha renkli ve eğlenceli bir görünüm oluşturabilir. Odak modu otomatik olarak değiştiğinde ilgili kilit ekranı da kendiliğinden devreye girmektedir.

Dinamik duvar kâğıtları ve canlı aktiviteler de iOS’in sunduğu önemli yenilikler arasında yer almaktadır. Canlı Aktiviteler arasında spor skorları, yemek siparişi takibi ya da rota bilgisi gibi devam eden süreçlerr yer alır. Bütün bunlar kilit ekranında gerçek zamanlı bir şekilde gösterilir. Bu sayede uygulamayı açmadan anlık bilgilere ulaşmak da mümkün olur.