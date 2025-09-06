Irak Başbakanı Sudani, ABD’nin yeni Irak Maslahatgüzarını kabul etti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD’nin yeni Irak Maslahat Güzarı Joshua Harris’i yeni görevine başlaması vesilesiyle kabul etti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ikilinin görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ikili ilişkilerin önemi ele alındı.

Sudani, iki ülke arasında ortak koordinasyonun artırılması ve ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin, halkların çıkarına olacağını ifade etti. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler, öne çıkan uluslararası dosyalar ve ortak çıkarları kapsayan meselelerin altı çizildi. Taraflar, bölgenin istikrarını destekleme, gerginliği azaltma, çatışmaların sürmesini durdurma ve krizlerin genişlemesini önleme yollarını da değerlendirdi.

GÖREVİ STEVEN FAGİN’DEN DEVRALDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 25 Ağustos 2025’te Joshua Harris’in, Irak’taki ABD Maslahatgüzarı görevine atandığını duyurmuştu. Harris, bu görevi Mayıs 2025’te geçici olarak atanmış olan Steven Fagin’den devraldı. Fagin de göreve 28 Mayıs’ta başlamış ve 2024 sonunda Bağdat’tan ayrılan ABD Büyükelçisi Alina Romanowski’nin ardından boşalan koltuğu doldurmuştu.

(İHA)

