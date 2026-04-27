Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi’den ilk açıklama

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali ez-Zeydi, tüm siyasi güçlerle çalışarak vatandaşların kalkınmanın sağlanmasına yönelik taleplerine cevap veren bir hükümet kuracağını söyledi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Zeydi, "Koordinasyon Çerçevesi liderlerine beni Irak Başbakanlığı görevine aday göstermelerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Hükümet programının, risk değerlendirmesini dikkate alan, fırsatları değerlendiren ve Irak’ı bölgesel ile uluslararası düzeyde dengeli bir ülke haline getiren öncelikleri içereceğini belirten Zeydi, "Tüm siyasi güçlerle birlikte çalışarak, vatandaşlarımızın güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi ile kapsamlı kalkınmanın sağlanmasına yönelik taleplerine cevap veren bir hükümet kurma konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, meclisin en büyük grubu Şii koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan adayı Ali Zeydi’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Zeydi’nin en geç 30 gün içerisinde hükümet programı ve kabinesini oluşturup parlamentonun onayına sunup güven oyu alması gerekiyor.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Irak
