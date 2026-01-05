HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Irak'tan yola çıktı, Şırnak'ta donarak hayatını kaybetti

Avrupa'ya gitmek için Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinden yola çıkan şahsın, Şırnak'ın Uludere ilçesinde donmuş halde cesedi bulundu.

Irak'tan yola çıktı, Şırnak'ta donarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Tepezerine köyünden Avrupa hayali ile yola çıkan Ali Yunus Kerimi, 27 Aralık’ta ailesi ile yaptığı en son telefon görüşmesinde Uludere ilçesi Ortasu köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede olduğunu, 2 askeri güvenlik kulesi arasında mahsur kaldığını ve zor durumda olduğunu fırtınaya yakalandığını bildirdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadı.

Ailenin kayıp ihbarında bulunmasının ardından Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından İHA destekli yapılan arama kurtarma çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Ortasu köyüne yaklaşık bin 600 metre mesafede, kar altında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda Kerimi’nin vücudunda herhangi darp-cebir izine rastlanmadığı, hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda otopsi işlemleri yapılmak üzere Kerimi’nin cenazesi Uludere Devlet Hastanesi kaldırıldı.

İşlemlerin ardından cenazenin Kerimi’nin ailesine teslim edildiği, defnedilmek üzere Süleymaniye’ye götürüldüğü öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saçınızı yapay zekaya emanet eder miydiniz? Saçınızı yapay zekaya emanet eder miydiniz?
“Atığın Hikâyesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması” başvuruları başladı “Atığın Hikâyesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması” başvuruları başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.