İran'a peş peşe saldırılar! Savaşta 38. gün: ABD'ye ait USS Tripoli gemisi geri çekildi

28 Şubat'ta başlayan savaş tüm dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Pakistan'ın ABD ve İran'a ilettiği ateşkes planına İran'dan ret yanıtı geldi. Bir yandan İran'daki saldırılar devam ediyor. İşte savaştaki son gelişmeler...
16:46
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait LHA7 tipi amfibi hücum ve helikopter gemisinin de 5 binden fazla denizci ve deniz piyadesiyle birlikte İran saldırılarının hedefi olduğu belirtilerek, söz konusu geminin saldırıların ardından Hint Okyanusu’nun güneyine doğru geri çekildiği aktarıldı.
16:23
İran'ın Buşehr şehrine yönelik saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
16:03
İran basını, ABD-İsrail'in ülkenin güneyindeki Aseluye petrokimya tesislerinin ardından Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırdığını duyurdu.
14:53
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile muhtemel bir ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "Ateşkesi reddetmemizin nedeni tecrübedir. Ateşkes, güçlerin yeniden toparlanarak yeni suçlar işlemesi için verilen bir moladır. Hiçbir aklı başında ülke bunu kabul etmez" dedi.
17:16
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Dairesi Başkanı Mecid Hademi bu sabah Tahran’da düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü" dendi.
11:52
Reuters'ın bildirdiğine göre, İran ve ABD yönetimlerine, bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir ateşkes anlaşması sunuldu.
