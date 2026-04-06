İran'a peş peşe saldırılar! Savaşta 38. gün: ABD'ye ait USS Tripoli gemisi geri çekildi
İsrail/ABD - İran savaşının 38. gününde de saldırılar devam ediyor. Pakistan'ın ateşkes çabası sonuç vermedi. İran basını, Şiraz Petrokimya Tesisi'nin hedef alındığını duyurdu. Öte yandan ABD'ye ait LHA7 gemisinin geri çekildiği açıklandı.

28 Şubat'ta başlayan savaş tüm dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Pakistan'ın ABD ve İran'a ilettiği ateşkes planına İran'dan ret yanıtı geldi. Bir yandan İran'daki saldırılar devam ediyor. İşte savaştaki son gelişmeler...

16:46

ABD’YE AİT LHA7 GEMİSİ GERİ ÇEKİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait LHA7 tipi amfibi hücum ve helikopter gemisinin de 5 binden fazla denizci ve deniz piyadesiyle birlikte İran saldırılarının hedefi olduğu belirtilerek, söz konusu geminin saldırıların ardından Hint Okyanusu’nun güneyine doğru geri çekildiği aktarıldı.

16:23

BUŞEHR'E SALDIRI

İran'ın Buşehr şehrine yönelik saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

16:03

İRAN BASINI: ABD-İSRAİL, ŞİRAZ PETROKİMYA KOMPLEKSİ'NE SALDIRDI

İran basını, ABD-İsrail'in ülkenin güneyindeki Aseluye petrokimya tesislerinin ardından Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırdığını duyurdu.

14:53

İRAN ATEŞKES TEKLİFİNİ REDDETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile muhtemel bir ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "Ateşkesi reddetmemizin nedeni tecrübedir. Ateşkes, güçlerin yeniden toparlanarak yeni suçlar işlemesi için verilen bir moladır. Hiçbir aklı başında ülke bunu kabul etmez" dedi.

17:16

İSRAİL: "İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU İSTİHBARAT DAİRESİ BAŞKANI HADEMİ ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Dairesi Başkanı Mecid Hademi bu sabah Tahran’da düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü" dendi.

11:52

ATEŞKES ANLAŞMASI TARAFLARA SUNULDU

Reuters'ın bildirdiğine göre, İran ve ABD yönetimlerine, bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir ateşkes anlaşması sunuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarKabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"Trump'tan sert sözler: "Bunun bedelini ödeyecekler"

