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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan 'mutabakat' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Mutabakatın tüm hükümleri doğru şekilde uygulanırsa, ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan 'mutabakat' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin açıklamada bulundu.

"GURUR VERİCİ BİR BELGE"

Pezeşkiyan, mutabakata ilişkin yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyelerinin büyük çoğunluğunun mutabakat zaptına destek verdiğini bildirdi. Pezeşkiyan, “Mutabakatın tüm hükümleri doğru şekilde uygulanırsa, ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dan mutabakat açıklaması 1

Pezeşkiyan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere, mutabakatta emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. Mutabakatta varılan hususların savaşın durdurulması ve müzakere başlanılması noktasında önemli bir adım olduğunu aktaran Pezeşkiyan, nihai anlaşmanın henüz şekillenmediğini belirtti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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