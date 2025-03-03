İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.55'de kaydedildi. Sarsıntı yerin 28 kilometre altında gerçekleşti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır