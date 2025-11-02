İran'da büyük patlama! Yaralılar var

İran'ın Şiraz kentindeki LPG dolum tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Şiraz İtfaiye Şefi Hadi Eydipur olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cevadiye Sanayi Sitesi’nde LPG dolumu ve satışı yapılan bin metrekarelik bir atölyede yerel saatle 18.01’de geniş çaplı bir yangın çıktı. Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’si olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi hastaneye sevk edildi” dedi.

Eydipur, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü kaydederek, olay sonrası uzman ekiplerin bölgede detaylı bir çalışma başlattığını belirtti.Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır