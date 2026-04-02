İran’da din adamlarından 'nükleer silah' için fetva çağrısı! Karar Hamaney'e bırakıldı

ABD-İsrail ile İran savaşı tüm şiddetiyle sürerken, İran’da bir grup din adamınden 'nükleer silah' için fetva hamlesi geldi. İran’da bir grup din adamı, nükleer silahların haram olduğuna dair fetvanın değişen şartlar doğrultusunda yeniden ele alınması için dini lider Mücteba Hamaney’e mektup göndererek, fetvanın "yeniden değerlendirilmesi" çağrısında bulundu. Mektupta Hamaney’in bu konuda değerlendirmede bulunarak görüşünü açıklamasını temenni edildi.

İran’da Kum, Meşhed, İsfahan ve diğer dini eğitim merkezlerinden bir grup din adamı, dini lider Mücteba Hamaney’e hitaben yazdıkları mektupta, "nükleer silahların üretimi ve kullanımına" ilişkin fetvanın gözden geçirilmesini talep etti. Mektupta, mevcut fetvanın geçmiş dönemin şartları çerçevesinde verildiği belirtilerek, "Bu fetva, İslam’ın barışa, adalete ve kitle imha silahlarının yasaklanmasına olan bağlılığının göstergesi olmuştur. Ancak bugün bölgesel ve küresel düzeyde sosyal, siyasi ve güvenlik şartlarında hızlı değişimler yaşanmakta, tehditler artmakta ve bu durum İran’ın korunmasını gerekli kılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

CAYDIRICILIK VE GÜVENLİK VURGUSU

Mektupta, zaman ve mekan şartlarının değişmesiyle hükümlerin yeniden değerlendirilebileceği, zararın önlenmesi ve giderilmesi ile İslam düzeninin korunmasının temel esaslar arasında yer aldığı ve hayati tehditler karşısında meşru savunmanın gerekli olduğu vurgulandı. Bu çerçevede bazı fetvaların yeniden gözden geçirilmesinin yalnızca mümkün değil, bazı durumlarda gerekli ve hatta zorunlu olabileceği ifade edilirken, bunun İran’ın tehditler karşısında caydırıcılık ve güvenliğini artıracağı belirtildi.

KARAR, HAMANEY'E BIRAKILDI

Mektupta ayrıca, din adamları herhangi bir kararı peşinen almadıklarını vurgulayarak konunun ilmi ve sorumluluk çerçevesinde gündeme getirildiğini belirterek, uygun görülmesi halinde dini lider Hamaney’in bu konuda değerlendirmede bulunarak görüşünü açıklamasını temenni etti.
Kaynak: İHA

