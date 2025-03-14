HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da zorunlu başörtüsü yasası tartışmaları sürüyor

İran'da zorunlu başörtüsü yasası tartışmaları sürüyor

14.03.2025 16:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mecid Ensari, hükümetin zorunlu başörtüsü yasasını mevcut haliyle uygulamayacağını yasanın değişiklik yapılarak Meclise gönderileceğini belirtti.

İran'da zorunlu başörtüsü yasası tartışmaları sürüyor

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensari, ülkede büyük bir kesimin tepkisini çeken zorunlu başörtüsü yasasına dair açıklamada bulundu.

Önceki hükümet döneminde hazırlanan yasanın bazı kısımlarının uygulanamaz durumda olduğunu söyleyen Ensari, "Ülkenin çıkarları doğrultusunda, yürütme makamı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Ofisi tarafından bu yasada bir değişiklik hazırlanıp parlamentoya gönderilinceye kadar yasanın yayımlanmasını geçici olarak engellemeye karar verdi." dedi.

Aşırı muhafazakar kesimlerin yasanın uygulanması talebiyle düzenlediği "izinsiz" gösterilere ve kampanyalara işaret eden Ensari, şunları kaydetti:

"Seçimden 8 aydan fazla zaman geçti artık kampanya merkezinizi kapatın. Hükümet, liderlerin desteğiyle sorunları çözmeye çalışırken, bazıları neden diğerlerini dışlıyor? Bu ülkede hangi yetkili başörtüsüne inanmıyor? Biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neden her gün toplumun huzurunu bozuyor, çirkinlikler yapıyorsunuz? Şimdi bunların zamanı değil."

İRAN'DA ZORUNLU BAŞÖRTÜSÜ YASASI

İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler yaklaşık 4 aydan fazla sürmüş ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların yatışmasından bir süre sonra Tahran gibi metropol kentlerde bazı kadınların kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başörtüsü kuralına riayet etmediği gözlenmişti.

İhlaller artınca önceki hükümet, ihlallere kamuya açık yerlerde para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve sosyal faaliyetlerden men edilme yoluyla karşı koymayı öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Yasa tasarısı Eylül 2023'te Meclisten geçmişti. Seçim kampanyasında sık sık yasayı eleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçilmesi sonrasında yasa askıya alınmıştı.

Bazı muhafazakar siyasetçiler ve din adamları, ülkede büyük bir kesimin tepkisini çeken yasanın uygulanması gerektiğini savunurken özellikle Tahran'da başörtüsü kurallarına uymayanların arttığı ve bu konuda baskının olmadığı gözlemleniyor.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, zorunlu başörtüsü yasasının Ulusal Güvenlik Konseyinin kararıyla uygulanmadığını açıklamıştı.

Pezeşkiyan da yasanın uygulanmasına ilişkin çağrılara, "Devletin kanunlarına göre, halkın çoğunluğunun karşı çıktığı yasaların uygulanmasının mümkün olmayacağını" belirterek karşılık vermişti.

Son olarak Tahran'daki Meclis çevresi yasanın uygulanmasını talep eden grupların gösterilerine sahne olmuştu. Göstericilerin birçoğunun kadın olması dikkati çekmişti.

Gösteriler sırasında konuşan bir kişi de Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a hakaret içerikli sözler kullanmıştı.

Tahran Valiliği ise konuya ilişkin açıklamasında gösteriyi izinsiz ve yasa dışı ilan etmişti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yayalara trafik eğitimi veriliyorYayalara trafik eğitimi veriliyor
Aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı: 17 gözaltıAranan şahıslara yönelik denetim yapıldı: 17 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Oyun alanı isteyen öğrenciye belediyeden 'bank' sürprizi! Şaka gibi....

Oyun alanı isteyen öğrenciye belediyeden 'bank' sürprizi! Şaka gibi....

İstanbul için durum vahim: Bu gidişle tam 84 gün sürecek

İstanbul için durum vahim: Bu gidişle tam 84 gün sürecek

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

12 kişi darbetti, milyonlarca lirasına çöküldü! Kabusu yaşadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.