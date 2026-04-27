İran'dan 3 aşamalı barış planı! Dikkat çeken 'nükleer' detayı

ABD ve İran arasındaki müzakereler Hürmüz Boğazı nedeniyle tıkanmıştı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden müzakere masasının kurulması çabaları sonuçsuz kalmıştı. İran heyeti ülkeden ayrılmış ve Trump da yaptığı açıklamada ABD heyetinin ziyaretini iptal etmişti.

TRUMP "3 GÜN SÜRELERİ VAR" DEMİŞTİ

Trump dünkü açıklamasında İran'ın petrol altyapısının havaya uçurulmadan önce 3 gün süresi olduğunu ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bölgedeki ülkelere yaptığı ziyaretler de dikkat çekmişti.

İRAN'IN YENİ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

ABD basınına göre İran, arabuluculara savaşın sona erdirilmesi ve ablukanın kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nı açmayı içeren yeni bir teklif sundu.

Teklif, nükleer program hakkındaki görüşmelerin ertelenmesini de içeriyor.

İran'ın teklifi, savaşın sona erdirilmesi ve yeniden başlamasının engellenmesiyle başlayan 3 aşamalı bir barış planını özetliyor.

İran, arabuluculara Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü elinde tutmaya çalıştığını bildirdi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, İran'ın teklifini Trump'ın görüştüğünü aktardı. Yapılan açıklamada Trump'tan yakında açıklama geleceği ifade edildi.