HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan 3 aşamalı barış planı! Dikkat çeken 'nükleer' detayı

İran, yeni teklifini arabuluculara sundu. Teklif, Hürmüz üzerindeki ablukanın kaldırılmasını ve nükleer görüşmelerinin ertelenmesini kapsıyor. ABD basınına göre İran teklifi 3 aşamadan oluşuyor. Beyaz Saray'dan da açıklama geldi.

Recep Demircan

ABD ve İran arasındaki müzakereler Hürmüz Boğazı nedeniyle tıkanmıştı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden müzakere masasının kurulması çabaları sonuçsuz kalmıştı. İran heyeti ülkeden ayrılmış ve Trump da yaptığı açıklamada ABD heyetinin ziyaretini iptal etmişti.

TRUMP "3 GÜN SÜRELERİ VAR" DEMİŞTİ

Trump dünkü açıklamasında İran'ın petrol altyapısının havaya uçurulmadan önce 3 gün süresi olduğunu ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bölgedeki ülkelere yaptığı ziyaretler de dikkat çekmişti.

İRAN'IN YENİ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

ABD basınına göre İran, arabuluculara savaşın sona erdirilmesi ve ablukanın kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nı açmayı içeren yeni bir teklif sundu.

Teklif, nükleer program hakkındaki görüşmelerin ertelenmesini de içeriyor.

İran'ın teklifi, savaşın sona erdirilmesi ve yeniden başlamasının engellenmesiyle başlayan 3 aşamalı bir barış planını özetliyor.

İran, arabuluculara Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü elinde tutmaya çalıştığını bildirdi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, İran'ın teklifini Trump'ın görüştüğünü aktardı. Yapılan açıklamada Trump'tan yakında açıklama geleceği ifade edildi.

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.