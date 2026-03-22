İran'dan AB'ye Grönland teklifi: 'Eğer koruyamıyorsanız biz gelip koruruz'

İran savaşta 23. gününü geçirirken İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Hükümete destek gösterilerinde konuşan Radan AB'ye tepki göstererek, "Grönland’ınızı koruyamıyorsanız talepte bulunun, biz gelip koruyalım" ifadelerini kullandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, hükümete destek gösterisinde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’ne seslenerek, "Eğer Grönland’ınızı koruyamıyorsanız talepte bulunun, biz gelip koruyalım" dedi.

TRUMP VE AB'YE SERT SÖZLER

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak hava saldırıları 23’üncü gününde sürerken, İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği’ne (AB) sert ifadelerle yüklendi.

"GRÖNLAND'I BİZ KORURUZ"

Radan, başkent Tahran’daki Vali Asr Meydanı’nda hükümete destek için toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Trump’ın Grönland’ı kontrol altına alma yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Trump önce Avrupa Birliği’ni tehdit etti, ardından onlara yalvardı ve bugün de eğer gelmezseniz Grönland’ı ele geçiririz dedi. Avrupa Birliği’ne şunu söylemek istiyorum, eğer Grönland’ınızı koruyamıyorsanız, talepte bulunun, biz gelip koruyalım" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Grönland’ın ABD için hem ulusal hem de uluslararası güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu söylemişti. Trump, "Ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var. Sanırım gitmemiz gereken yere kadar gideceğiz. Dünya da Danimarka dahil, Grönland’a sahip olmamıza ihtiyaç duyuyor. Ne olacağını göreceğiz. Ancak Grönland’a sahip olmazsak, uluslararası güvenliği tam anlamıyla sağlayamayız. Güvenlik açısından baktığımda, orada bulunmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump rest çekti! İran meydan okuyarak karşılık verdiTrump rest çekti! İran meydan okuyarak karşılık verdi
Netanyahu: Çok zor bir akşam geçirdikNetanyahu: Çok zor bir akşam geçirdik

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

